Pronostic Espagne Portugal : Analyse, cotes et prono du match amical international

Le Portugal résiste face à l’Espagne

Triomphante de 2008 à 2012, l'Espagne connaît une phase de transition et n'a plus dépassé les 8de finale d'une compétition internationale. Décevante lors du Mondial russe, la Roja s'est reprise en se qualifiant assez facilement pour le championnat d'Europe. Désormais entrainée par Luis Enrique, la sélection espagnole s'appuie sur de jeunes joueurs puisque Sergio Busquets reste le seul témoin des années de gloire. Présent lors des qualifications, le défenseur madrilène Sergio Ramos n'a pas été convoqué, du fait de ses nombreuses blessures cette saison. La Roja repose désormais sur Thiago, Koke, Olmo ou Morata. Les Espagnols ont montré de bonnes dispositions lors de la dernière Ligue des Nations en remportant leur groupe devant l'Allemagne, la Suisse et l'Ukraine. Sur leur parcours, les protégés de Luis Enrique avaient notamment signé une très belle victoire face à la Mannschaft (6-0). Tenu en échec par la Grèce pour son premier match des éliminatoires au Mondial 2022, l'Espagne s'est ensuite ressaisi en dominant la Géorgie et le Kosovo. En face, le Portugal est le champion d'Europe en titre depuis son sacre en France en 2016. Les Lusitaniens font de nouveau partie des favoris au titre pour cette nouvelle édition. La Seleção portugaise peut toujours compter sur un Cristiano Ronaldo performant et compte de nombreux éléments à fort potentiel, comme les Diogo Jota, Bruno Silva, Joao Felix et Bruno Fernandes. Les Portugais ont d'ailleurs remporté la première édition de la Ligue des Nations face aux Pays Bas en 2019 et mènent leur groupe des éliminatoires pour le Mondial 2022 avec la Serbie. Offrant a priori plus de garanties, le Portugal arrive en confiance à l'Euro. Sur leur lancée, les Portugais devraient tenir tête à Madrid à une formation espagnole qui semble encore en transition.