Pronostic Ecosse République Tchèque : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

L'Ecosse et la République Tchèque ont tout à prouver

Seule absente des nations britanniques lors de l'Euro 2016, l'Ecosse n'a cette fois pas laissé passer le bon wagon. Le chemin n'a pas été simple puisque les hommes de Steve Clarke se sont qualifiés en passant par les barrages de la Ligue des Nations. En effet, les Ecossais se sont imposés face à Israël et la Serbie lors de la séance de tirs aux buts. Cette qualification, qui avait fortement plu à Sir Alex Ferguson, permet à l'Ecosse de retrouver une compétition internationale 23 ans après le Mondial 1998 en France. L'Ecosse a montré quelques signes de progrès ces dernières saisons et vient de se maintenir en Ligue B de la Ligue des Nations. Connus pour leur, les Ecossais pourront compter sur l'expérience des Tierney, Robertson, McGinn ou McTominay lors de cet Euro. A quelques jours du début de l'Euro, l'Ecosse a signé une très bonne prestation face aux Pays-Bas en accrochant un nul (2-2). En confiance, l'Ecosse veut jouer sa carte à fond lors de ce championnat d'Europe.

De son côté, la République Tchèque fait partie des sélections qui qui cherchent une certaine stabilité dans ses résultats. En effet, la Tchéquie a obtenu son ticket pour cet Euro en finissant 2de son groupe derrière l'Angleterre. Capables de battre les Anglais, les Tchèques se sont par contre inclinés contre le Pays de Galles ou à deux reprises contre … l'Ecosse en Ligue des Nations. Récemment, les partenaires de l'excellent Soucek de West Ham ont tenu tête à la Belgique (1-1) lors des qualifications pour le Mondial 2022. Incapables d'enchaîner, les Tchèques ont été surclassés en amical par l'Italie (0-4). Pour ce premier match, on pourrait assister à une rencontre équilibrée avec peu de buts entre deux équipes qui veulent conserver leur chance de qualification. Malgré le fait que ce match se joue à Glasgow, petit avantage tout de même à la République Tchèque bien plus expérimentée que l'Ecosse au niveau de ces tournois internationaux.