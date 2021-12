Pronostic Dunkerque Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre enfonce Dunkerque

Dunkerque dispute sa deuxième saison consécutive en Ligue 2. L'an passé, malgré un exercice inégal, la formation nordiste était parvenue à se maintenir. Pour ce nouvel exercice, les Dunkerquois rencontrent encore plus de difficultés et se retrouvent déjà dans la zone de relégation. Mal parti avec 9 journées sans la moindre victoire, la formation nordiste avait rebondi pour enchaîner une série de résultats intéressants avec 3 succès et un nul. Cette bonne dynamique n'aura pas duré puisque le club dunkerquois reste désormais sur 4 revers consécutifs. Eliminé de la Coupe de France par Linas-Montihery, Dunkerque s'est également incliné face à Grenoble (1-0), Ajaccio (0-1) et Amiens (3-0) en Ligue 2. En plus de ces mauvais résultats, les Dunkerquois n'ont pas marqué le moindre but lors de ces 4 dernières rencontres.

En face, l'AJ Auxerre vise une place dans les playoffs en fin de saison, voire le top 2 qui permet de monter directement en Ligue 1. Après avoir réalisé une excellente première partie d'exercice l'an passé, le club bourguignon s'était effondré après la trêve et avait vu les barrages s'éloigner. Bien parti cette saison, l'AJA ne veut pas rééditer les mêmes erreurs. Actuellement, la formation auxerroise se trouve aux portes du podium, en 4position avec seulement 3 points de retard sur le leader toulousain. L'AJA se montre constante dans ses performances, elle qui ne s'est inclinée qu'à deux reprises lors des 12 dernières journées de Ligue 2, face à Toulouse (leader de L2) et dans le derby contre Dijon. Le week-end dernier, Auxerre a raté l'opportunité de monter sur le podium en concédant le nul face à des Caennais (2-2) pas au mieux. Déterminé à se relancer, Auxerre veut profiter de ce déplacement chez un relégable qui reste sur 4 défaites consécutives pour prendre 3 points cruciaux dans la lutte pour les playoffs.