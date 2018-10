Pronostic Dortmund Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

1

Dortmund, trop fort pour ce Monaco-là !

Le Borussia Dortmund de Lucien Favre tourne à plein régime et occupe la première place de Bundesliga. Les partenaires de Reus sont intraitables à domicile où ils ont remporté tous leurs matchs et ont inscrit 14 buts en 3 matchs (soit près de 5 buts par match). Ce week-end, les hommes de Favre se déplaçaient à Leverkusen où il n'est jamais simple de s'imposer. Menés 2-0 à la pause, les Marsupiaux ont su finalement l'emporter (4-2). Pour leur premier match de Champions League, Witsel et ses coéquipiers ont mis longtemps avant de trouver la faille à Bruges mais ils ont assuré l'essentiel (victoire 0-1). Une victoire face à Monaco leur permettrait d'aborder plus sereinement la double confrontation face à l'Atlético de Madrid.Si Dortmund rit, Monaco pleure. 18de Ligue 1, le club princier reste sur 8 matchs sans victoire. Pour retrouver trace d'un succès des hommes de Jardim, il faut remonter à la première journée de Ligue 1 et un déplacement à Nantes, relégable du championnat français. Depuis, les Monégasques souffrent. Défensivement, Glik et Jemerson sont loin des deux solides défenseurs qui avaient emmené l'ASM en demi-finale de Champions League il y a deux saisons. Offensivement, les attaquants monégasques sont en manque de confiance, et même Falcao rate désormais l'immanquable. Entre un Dortmund en pleine confiance et un Monaco dans le doute, nous voyons les Allemands s'imposer tranquillement dans une rencontre assez riche en buts.