Pronostic Dijon Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Malades, Dijon et Nîmes se neutralisent

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

A l'orée de s'affronter, Dijon et Nîmes sont à égalité et comptent 7 points de retard sur le premier non relégable, Lorient (qui a un match de retard face aux Crocos). Un succès pour l'une de ces formations lors de cette opposition permettrait de raviver l'espoir dans cette lutte pour rester en Ligue 1. Les Dijonnais pensaient être sur la bonne voie avec un passage intéressant de novembre à janvier. Le tournant pour le DFCO a certainement été son revers dans le temps additionnel face à Lorient (3-2). Les hommes de Linarès avaient lors de cette journée l'opportunité de réaliser une très belle opération pour le maintien et d'éloigner un adversaire direct. Tout l'opposé se produit, puisque ceux sont les Merlus qui se sont relancés. Les Bourguignons restent sur 4 défaites consécutives en Ligue 1 face à Lorient, Lille, Lyon et Montpellier. En milieu de semaine, Dijon s'est logiquement incliné face à Lille en Coupe de France (0-1). En face, le Nîmes Olympique n'est pas au mieux. Les Crocos pensaient se relancer lors de leur succès au Stade Vélodrome mais n'ont pas réussi à enchainer. Battus consécutivement par Angers, le Paris Saint-Germain et Monaco, les Nîmois avaient décidé de faire l'impasse sur la Coupe de France en alignant une équipe fortement remaniée lors du revers contre Nice (1-3). La priorité est le maintien pour les hommes de Pascal Plancque. La mission n'est pas simple pour une formation qui a seulement pris 4 points lors des 12 dernières journées. Dijonnais et Nîmois jouent gros ce dimanche, mais ils gagnent très peu en ce moment (1 seule victoire sur leurs 13 derniers matchs respectifs pour ces deux clubs), ce qui pourrait nous offrir un match nul entre ces deux formations.