Pronostic Derby Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de FA Cup

Manchester City ne fait pas de cadeau au Derby County de Rooney !

Le huitième de finale de FA Cup qui oppose Derby County à Manchester United revêt des aspects particuliers. Outre l'éventualité d'une qualification en quart de finale, ce match marque le retour de Rooney face à son club de cœur, Manchester United. Parti un moment en Major League Soccer, l'ancien d'Everton et United, occupent un rôle d'entraîneur-joueur à Derby, au côté du Néerlandais Philip Cocu. Le club du milieu de l'Angleterre a été tout proche d'accéder à la Premier League la saison dernière. Alors entraîné par Lampard, Derby avait échoué face à Aston Villa à Wembley. Cette saison, le club connaît moins de réussite et occupe une décevante 13place. Ce week-end, les hommes de Philip Cocu se sont imposés sur le terrain de Sheffield Wednesday, mais il s'agissait de leur première victoire après 4 matchs sans succès (2 défaites et 2 nuls). Les, irréguliers depuis le début de saison, ont montré de meilleures choses lors des dernières rencontres. En l'absence des Pogba, le nouvel arrivé Bruno Fernandes mène le jeu de son équipe. Le Portugais vient d'enchaîner trois buts de rang. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer occupent la 5e position de PL, qui devrait leur permettre de se qualifier en Ligue des Champions si la sentence est maintenue sur Manchester City. Le coach norvégien a vu récemment son équipe rester invaincu depuis 8 matchs (5 victoires, 3 nuls). Pour ce match, Manchester United devrait faire respecter la logique sportive et s'imposer face à Derby.