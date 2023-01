Pronostic Crystal Palace Tottenham : analyse, cotes et prono du match de Premier League

Tottenham coule à Crystal Palace

La 19journée de Premier League se poursuit ce mercredi avec un énième derby londonien. Malgré l'arrivée de Patrick Vieira sur son banc, Crystal Palace n'arrive pas, pour l'instant, à jouer les places européennes (11au classement avec 8 points de retard sur le premier qualifié qui n'est autre que Tottenham). Cependant, le club est devenu une équipe poil à gratter, capable de battre n'importe qui, notamment dans son chaud Selhurst Park. Depuis la reprise, Palace a perdu son premier match à domicile face à Fulham (0-3) mais dans un match terminé à 9, et s'est bien repris ce week-end en allant s'imposer à Bournemouth (0-2).(Déposez 100€ et misez avec 200€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham est en train de s'éloigner de la qualification pour la Ligue des Champions. Lesont en effet perdu leur place dans le top 4, dépassés par Manchester United qui compte 2 points d'avance et 1 match en retard à jouer, à l'orée de cette journée. Les résultats de Tottenham depuis la reprise sont très inquiétants. Mené de 2 buts à Brentford, le club entraîné par Antonio Conte avait su finalement arracher le nul (2-2). Et dimanche, il s'est incliné à domicile contre une modeste équipe d'Aston Villa (0-2) avec notamment un match compliqué de la part de Lloris. Difficile de voir ce Tottenham-là s'imposer chez une équipe de Crystal Palace très difficile à manœuvrer.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(324€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner(348€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Crystal Palace Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !