Pronostic Croatie Slovaquie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

La Croatie se défait de la Slovaquie

Présente lors du dernier championnat d'Europe, la Croatie s'était inclinée en huitième de finale au terme d'une rencontre folle face à l'Espagne (5-3, après prolongations). Capable de fulgurances, la sélection au Damier est également coutumière de contre-performance surprenante, comme lors de leur entrée en lice lors de ces éliminatoires avec une défaite face à la Slovénie (1-0). Depuis ce revers, la sélection croate vice-championne du Monde en titre est nettement plus consistante puisqu'elle n'a pas perdu le moindre match. En effet, la Croatie a depuis seulement perdu des points en Russie (0-0). A la lutte avec la sélection russe pour la 1place du groupe, la Croatie est allée s'imposer à Chypre (0-3) en fin de semaine dernière, avec notamment des buts de Kovacic et Perisic, tandis que Luka Modric a raté un penalty. Vainqueur du match aller en Slovaquie, la Croatie va vouloir confirmer lors de cette manche retour.

En face, la Slovaquie a certainement dit adieu à ses derniers espoirs de Mondial en s'inclinant cette semaine sur la pelouse de la Russie (1-0), sur un but contre son camp du joueur de l'Inter Milan Skriniar. Présente à l'Euro, la sélection slovaque avait remporté son premier match face à la Pologne avant de subir la loi de la Suède et surtout de l'Espagne (0-5). Depuis son élimination, la Slovaquie a disputé 4 rencontres pour une seule victoire face à Chypre (2-0). Avec 7 points de retard sur le duo composé par la Croatie et la Russie, la sélection slovaque ne devrait pas être en mesure de faire son retard. Supérieure et à domicile, la Croatie devrait s'imposer face à une Slovaquie inconsistante.