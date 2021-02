Pronostic Clermont Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont se rattrape face à Troyes

La Ligue 2 nous offre ces derniers temps de nombreuses affiches dans le haut du tableau. Ce mardi, le Clermont Foot, 3, reçoit le leader troyen. Les Auvergnats disputent leur dernier match d'un triptyque très compliqué qui les a vu affronter Auxerre, Toulouse et donc Troyes. Logiquement victorieux de l'AJ Auxerre (1-0), le club clermontois s'est incliné ce week-end au Stadium face à la réussite toulousaine (3-2). Sans démériter, les Clermontois ont payé cher leurs erreurs défensives inhabituelles. En revanche, offensivement, les Auvergnats se sont montrés inspirés mais n'ont pas été vernis, comme lors de la superbe frappe de Gastien expédiée sur la barre du portier haut-garonnais. Le Clermont Foot reste sur 6 victoires consécutives au Stade Gabriel-Montpied et espère se relancer lors de la venue de Troyes. Lors de ce bon passage à domicile, les Clermontois se sont montrés efficaces offensivement (17 buts en 6 matchs) pour 2 buts concédés. De son côté, Troyes se montre très solide et possède 2 points d'avance sur Toulouse, 2, et 7 de plus que le troisième, Clermont. Un succès en Auvergne ouvrirait une autoroute pour la montée aux troyens. Les hommes de Laurent Batlles sortent d'une excellente prestation face à l'AJ Auxerre (3-1), qui leur a permis d'éloigner un adversaire direct pour la montée. Le parcours de l'ESTAC se rapproche de celui d'un champion, pas toujours séduisant mais avec une efficacité maximale. En déplacement, les protégés de « Lolo » Batlles sont moins à l'aise, avec récemment une victoire difficile lors de leur dernier déplacement à Pau (0-1), une défaite à Grenoble et un match nul à Dunkerque. Très performant au Montpied, Clermont joue une carte importante pour la montée directe face à Troyes, et devrait enchainer un 7succès consécutif à domicile.