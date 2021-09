Pronostic Clermont Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco confirme ses progrès à Clermont

Auteur d'une excellente saison dernière, le Clermont Foot a décroché une montée historique en Ligue 1. Sur l'euphorie de cette promotion, les Clermontois ont parfaitement débuté avec deux succès d'entrée face à Bordeaux et Troyes. Ensuite, les Clermontois ont obtenu deux nuls contre Lyon (3-3) et Metz (2-2) en revenant à chaque fois au score. En déplacement au Parc des Princes, les Clermontois se sont logiquement inclinés face à un adversaire largement supérieur, avant d'être tenu en échec par Brest au Montpied (1-1). En milieu de semaine, Pascal Gastien avait décidé d'aligner une équipe fortement remaniée en déplacement à Rennes pour préserver un effectif limité. Les Auvergnats ont été surclassés par une formation bretonne efficace (6-0). L'équipe clermontoise connait un premier passage compliqué avec 5 matchs sans la moindre victoire.

En face, Monaco a vécu une situation opposée avec un départ laborieux, puis des progrès entrevus lors des dernières journées. Les hommes de Niko Kovac ont attendu la 4journée pour remporter leur premier match, à Troyes sur un doublé de Sofiane Diop. Ensuite, les Monégasques ont montré qu'ils avaient encore des progrès à accomplir lors de leur défaite à domicile face à Marseille. Le club du Rocher a certainement réussi l'une de ses meilleures prestations lors du derby à Nice en décrochant le nul (2-2). Cette semaine, Monaco a enchaîné et a profité de la réception d'une équipe stéphanoise dans le dur pour prendre 3 points, grâce à son duo d'attaquants Volland et Ben Yedder (3-1). Si le résultat fut positif, Monaco a également commis des erreurs défensives inquiétantes, comme lors du but stéphanois. Revigoré par ses récentes prestations et par un Ben Yedder de retour à niveau (3 buts sur ses 2 derniers matchs), Monaco devrait confirmer en Auvergne face à un équipe clermontoise pas au mieux.