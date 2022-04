Pronostic Clermont Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont et Angers dos à dos

Au plus mal avant son déplacement à Troyes et tombé dans la zone de relégation, Clermont a réussi une superbe opération en s’imposant dans l’Aube (0-1). En effet, Mohamed Bayo a inscrit un but décisif en toute fin de rencontre qui a permis aux Clermontois de remonter à la 17place. La formation auvergnate dispose désormais d’un point d’avance sur Saint-Etienne. Cette victoire fait suite au nul obtenu sur la pelouse de Metz (1-1) le week-end dernier, où les hommes de Gastien auraient même mérité un meilleur résultat. Dans cette lutte pour le maintien acharnée, chaque point a son importance dans cette dernière ligne droite. Clermont fait face à une cascade d’absences puisque les Berthomier, Hamel, Hountondji, N’Simba ou Rashani sont tous blessés. Expulsé contre Troyes, Seidu est venu s’ajouter à cette liste d’indisponibilités.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐14avec 2 points d'avance sur Clermont, Angers connaît une fin de saison stressante. Les hommes de Gérald Baticle avaient réalisé une bonne première partie d’exercice qui leur avait permis de prendre plusieurs points d’avance sur la relégation. Depuis la reprise, le SCO se montre catastrophique avec seulement deux victoires décrochées face à Troyes (2-1) et dernièrement contre Brest (1-0). Le week-end dernier, les Angevins ont été tout heureux de ramener un nul de la Beaujoire face à Nantes (1-1) au cours d’une partie où le portier Mandrea a multiplié les parades. En milieu de semaine, Angers n’a rien pu faire à domicile face au Paris Saint-Germain (0-3) qui était pourtant fortement diminué. Angers ne dispose plus que de 3 points d’avance sur la relégation et 2 sur son adversaire du jour. En plus, Baticle déplore l’absence du très important Sofiane Boufal. Dans cette affiche entre deux équipes en difficulté, qui gagnent peu mais qui ont besoin de grappiller des points, les deux formations se neutraliser et se quitter sur un nul.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Angers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !