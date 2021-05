Pronostic Chelsea Real Madrid : Analyse, cotes et prono de la demi-finale retour de Ligue des champions

Ce sont les tous derniers jours pour profiter de 120€ offerts chez Winamax au lieu de 100€. Mercredi à minuit, juste après ce Chelsea - Real Madrid, la promo sera finie.

Chelsea sûr de sa force

Un Real revanchard

Chelsea au complet, le Real Madrid espère Sergio Ramos

Les compo probables :

Une demie cadenassée

Le technicien allemand a changé le visage des Blues qui se montrent très costauds, alors qu’ils affichaient de grosses carences défensive sous les ordres de Lampard. Le club londonien vit une fin de saison décisive avec une demi-finale de la Ligue des Champions, la finale de la FA Cup face à Leicester et la course au top 4 en Premier League. La semaine passée, lesont dominé le Real à Madrid dans le jeu et peuvent nourrir des regrets de ne pas avoir décroché la victoire (1-1). Supérieur et devant au score, Chelsea a eu plusieurs opportunités en contres pour prendre de l’avance mais a manqué de précision dans le dernier geste à l’image de Timo Werner. Samedi, TT a aligné une équipe remaniée en Premier League pour la réception du voisin Fulham en championnat. Sans forcer leur talent, lesse sont défaits des Cottagers (2-0) sur un doublé de Kai Havertz bien servi par Mason Mount et Timo Werner. Ce succès permet à l’équipe londonienne de confirmer sa 4place qualificative pour la prochaine C1.Heureux d’avoir fini sur un match nul, le Real Madrid a comme toujours dû remercier Karim Benzema, une nouvelle fois exceptionnelle et auteur de son 71but en Ligue des Champions, ce qui en fait le 4meilleur buteur les plus prolifiques de la compétition. En accrochant ce nul, le Real Madrid a limité la casse et se déplace à Londres avec pour mission de trouver la faille dans le mur dressé par Chelsea. Pour cela, Zidane compte sur ses hommes d’expérience et notamment son trio du milieu qui avait été étouffé par un Kanté extraordinaire à l’aller. Samedi, les Madrilènes ont fait le taf en Liga en dominant Osasuna (2-0) grâce à des réalisations tardives des Brésiliens Militao et Casemiro. Cette rencontre a surtout permis à ZZ de redonner du temps de jeu à Eden Hazard. De retour de blessure, le Belge a disputé 70 minutes à quelques jours de retrouver son ancien jardin de Stamford Bridge, où il a signé de nombreuses prouesses. A l’instar de Chelsea, le Real débute une semaine importante avec cette demi-finale retour et un choc face au FC Séville en Liga, décisif pour le titre.Pour la réception du Real Madrid, Thomas Tuchel devrait pouvoir s’appuyer sur un groupe au complet puisque seul Kovacic est incertain. Le coach allemand devrait partir sur une composition semblable à celle du match aller, avec un trio offensif composé de Werner, Mount et Pulisic. L’international anglais, Mason Mount, est certainement l’un des joueurs les plus sous-cotés de cette équipe. Son activité est pourtant prépondérante dans les bons résultats des Blues. Exceptionnel à l’aller, Kanté devrait épauler Jorginho dans l’axe du milieu. En face, Zidane compte plusieurs incertitudes puisque Raphael Varane est sorti à la mi-temps du match face à Osasuna, tandis que Sergio Ramos est incertain. Ame de cette formation, le capitaine espagnol est sur le retour et sa présence serait évidemment un atout pour le club madrilène. En revanche, Lucas Vazquez et Daniel Carvajal manqueront ce déplacement tandis que la présence de Ferland Mendy, très bon cette saison, n’est pas assurée. Zidane espère également qu’Eden Hazard retrouvera de sa superbe dans un stade où il a accumulé les exploits.: Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell - Mount, Werner, Pulisic.: Courtois - Nacho, Militao, Ramos, Mendy (ou Marcelo) - Nacho, Modric, Casemiro, Kroos - Vinicius, Benzema, Asensio).Impressionnant de solidité depuis la prise en main de l’équipe par Thomas Tuchel, Chelsea veut s’appuyer sur cette qualité pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Lesdevraient également avoir des espaces en contres face à une formation du Real, obligé de se découvrir au cours du match. Le club madrilène devra se montrer patient car un seul but suffit à le qualifier, ce qui devrait nous offrir une nouvelle rencontre très tactique entre deux blocs bien en place, comme à l'aller. Au regard de sa prestation de l’aller, Chelsea part favori mais doit se méfier de la réaction des expérimentés madrilènes, habitués à jouer ces matchs décisifs et un nouveau score de parité est possible. Incroyable d'efficacité en 2021, Benzema sera une nouvelle fois l’homme à surveiller devant pour le club madrilène.Retrouvez le Pronostic Chelsea Real Marid encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !