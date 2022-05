Pronostic Chelsea Leicester : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un Chelsea – Leicester avec des buts de chaque côté

Ayant connu les joies de la victoire l'an passé avec le gain de la Ligue des Champions, Chelsea vit un exercice bien différent. Les ont certes remporté la SuperCoupe d'Europe et le championnat du Monde des Clubs mais ils ont connu des désillusions en quart de finale de la C1 face au Real Madrid mais aussi dans les deux coupes nationales anglaises. Par deux fois, les Londoniens se sont hissés en finale mais ont buté sur Liverpool lors de la séance des tirs aux buts. Le week-end dernier, Azpilicueta et Mount ont raté leurs tentatives et ont permis aux Reds de soulever la FA Cup. Assuré de terminer dans le Top 4 de la Premier League, Chelsea va vouloir terminer sur une bonne note avant de plancher sur la nouvelle saison. Le club vit des heures très chargées en coulisses avec la procédure de vente. Après avoir seulement remporté un match lors des 5 dernières journées de championnat, Chelsea s'est repris lors de la dernière journée face à une équipe de Leeds dans le dur (0-3). Pour terminer la saison, les Blues disputent leurs deux derniers matchs à domicile, ce qui permettra aux supporters de célébrer les Azpilicueta et Rudiger sur le départ. Au niveau de l'effectif, Kai Havertz est toujours indisponible. Auteur d'une saison trop moyenne, Lukaku devrait en profiter pour bien finir, lui qui reste sur 3 buts marqués lors des 3 derniers matchs.

En face, Leicester nous avait habitué à lutter pour l'Europe ces dernières saisons. Handicapés par des absences importantes sur le plan défensif, les n'ont jamais été dans le coup sur la scène nationale. Troisième de son groupe d'Europa League, le club anglais a ensuite été rebasculé en Europa League où il s'est hissé jusqu'en demi-finale mais a buté sur la Roma (2-1 en cumulé). 9es de Premier League, les partenaires de Tielemans ne jouent plus rien dans cette dernière ligne droite mais veulent également finir sur une note positive. Lors des deux dernières journées, les Foxes ont renoué avec la victoire en disposant facilement des deux relégués, Norwich (3-0) et Watford (1-5). Avec un doublé de Vardy à chaque fois. Au niveau de l'effectif, Brendan Rodgers peut s'appuyer sur une grande partie de ses cadres puisque seuls Pereira et Ndidi manquent à l'appel. Les Fofana, Vardy, Maddison, Tielemans ou Barnes seront bien présents à Stamford Bridge. Cette opposition entre deux formations qui ne jouent plus rien pourrait nous offrir une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.