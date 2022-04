Pronostic Chelsea Crystal Palace : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de FA Cup

Chelsea en finale aux dépens de Crystal Palace

Eliminé en 1/4 de finale de Ligue des Champions cette semaine par le Real, Chelsea ne conservera donc pas son titre. Les sont cependant sortis de la compétition la tête haute après leur victoire à Bernabeu (2-3). Les Londoniens y ont cru puisqu'ils ont mené 3-0, notamment grâce à une troisième but signé Werner qui revient en forme. Même si Chelsea a déjà remporté la SuperCoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs, la FA Cup doit servir à sauver sa saison au niveau national. 3de Premier League et distancé par le duo Manchester City - Liverpool, Chelsea avait déjà atteint la finale de League Cup, mais avait été finalement battu aux tirs au but par les

Soufflant un vent d'air frais sur Crystal Palace, Patrick Vieira aimerait bien voir les louanges qu'il reçoit de certains observateurs se transformer en quelque chose de concret. Car comme à Nice, si l'ancien Gunner est capable de bien faire jouer son équipe, il pêche encore en termes de régularité au niveau des résultats. La semaine dernière, Crystal Palace s'est incliné sur la pelouse de Leicester (2-1) après une belle série de 5 matchs sans défaite. 10de Premier League, le club londonien devra remporter cette FA Cup s'il veut être européen l'an prochain. Si Palace est réputé cette saison pour avoir fait tomber des gros, il a en revanche perdu ses 2 matchs de championnat face à Chelsea, et ce, sans pouvoir marquer de but. A domicile, Chelsea devrait pouvoir s'offrir une nouvelle finale de FA Cup.