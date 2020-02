Pronostic Chelsea Bayern : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le Bayern prend une option à Chelsea !

Cet affrontement entre le Bayern et Chelsea rappelle de bons souvenirs aux supporters londoniens puisqu’ils s’étaient imposés en finale de la Ligue des Champions lors de la saison 2011-2012 face aux Bavarois. Mais cette saison, Chelsea ne semble pas armée pour gagner la Ligue des Champions. Pour se qualifier, lessont sortis deuxièmes de leur groupe où l’on retrouvait également l’Ajax, Valence et Lille. En Premier League, les hommes de Lampard ont connu une semaine contrastée avec une défaite à domicile face à Manchester United (0-2) et une victoire sur Tottenham (2-1), à l’image de leur saison où les Blues se montrent inconstants à Stamford Bridge. Un homme a cependant profité de ces deux rencontres, Olivier Giroud. L’international français a trouvé le chemin des filets face à Tottenham et a signé une bonne entrée face aux Red Devils. Ces deux bonnes prestations ne lui garantissent pourtant pas une place de titulaire puisque Tammy Abraham devrait lui être préféré. Si Giroud a retrouvé des couleurs, N’Golo Kanté va manquer ce choc après s'être blessé face à Man U. Un gros coup dur pour Chelsea.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Bayern a repris depuis quelques journées les rênes de la Bundesliga. Les Bavarois possèdent seulement un point d’avance sur Leipzig et 4 sur Dortmund. Les Allemands se sont tranquillement qualifiés pour les 1/8de finale de la Ligue des Champions en réalisant un parcours sans faute dans un groupe qui comprenait Tottenham, l’Olympiakos et l’Etoile Rouge. Sur leur parcours, les Bavarois ont réalisé une démonstration à Londres face à Tottenham (7-2). De plus, le Bayern compte dans ses rangs, l’actuel meilleur buteur de la compétition, à savoir le polonais Robert Lewandowski, auteur de 10 buts. L’international polonais a de nouveau offert la victoire à son équipe ce week-end face à Paderborn. Si Süle, Martinez et Perisic vont manquer ce match, le Bayern peut s’appuyer sur sa colonie française puisque Tolisso, Hernandez et Coman sont présents. Invaincus sur la scène européenne cette saison, les Bavarois semblent en mesure de s’imposer face à une formation de Chelsea un cran-en dessous et pas souveraine à domicile cette saison.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du PSG et gagnez- La cote du match nul et celle de Chelsea sont également doublées si vous ne voyez pas le Bayern gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn 1er pari remboursé de 100€ + 20€ EN EXCLU avecavec► Voici l'ensemble des cotes doublées proposées seulement par Winamax sur mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Chelsea Bayern encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !