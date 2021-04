Pronostic Châteaubriant Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Montpellier fait le taf à Châteaubriant

Auteur d'un excellent départ en National 2, Châteaubriant se trouvait en deuxième position lorsque les compétitions ont été arrêtées suite à la pandémie. Les Voltigeurs étaient notamment restés invaincus à domicile. Sur sa lancée, Châteaubriant a réalisé un excellent parcours en Coupe de France. En effet, les Voltigeurs se sont successivement défaits de la Caennaise (0-1), de Gonfreville (0-2), des Herbiers (0-1) et au tour précédent de Romorantin (1-3). Les joueurs de Châteaubriant n'ont plus joué de match officiel depuis plus d'un mois et se retrouvent cette fois face à une formation de l'élite, Montpellier.

De son côté, le club héraultais part favori dans cette rencontre. Les hommes de Michel der Zakarian ont fait le job aux tours précédents en sortant Strasbourg (0-2) et Alès (1-2). Les Montpelliérains sont allés chercher par deux fois leur qualification à l'extérieur et vont devoir une nouvelle fois faire le job en déplacement. En 16de finale, le MHSC a parfaitement assumé son statut de favori pour se sortir du piège alésien. A l'orée d'affronter les Voltigeurs, le club héraultais est sur une excellente dynamique de 11 rencontres sans la moindre défaite. Cette bonne passe permet à Montpellier d'être toujours dans le coup pour les places européennes. Le week-end dernier, les partenaires de Vitorino Hilton sont allés chercher le point du nul à Angers (1-1). L'équipe montpelliéraine regorge de joueurs talentueux avec les Delort, Laborde, Mollet ou Mavididi qui devraient lui permettre de passer ce tour face à une vaillante formation de Châteaubriant et de se qualifier pour les quarts de finale.