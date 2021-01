Pronostic Celta Vigo Villarreal : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Des buts de chaque côté entre le Celta Vigo et Villarreal

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Celta Vigo - Villarreal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En ouverture de la 18journée de Liga, le Celta Vigo reçoit Villareal. Le club galicien sort d’un exercice compliqué, contraint de lutter pour son maintien. Le Celta avait également très mal débuté cette nouvelle saison avec un seul succès lors des 10 premières journées. Cette terrible série a poussé le club à se séparer d’Oscar Garcia. Depuis le départ de l’éphémère coach stéphanois, Eduardo Coudet a pris en main l’équipe. Le technicien argentin a permis à son équipe de repartir de l’avant, avec une 8place au classement. En effet, le Celta Vigo a signé 5 victoires en 6 journées (pour un nul). Pour son premier match en 2021 en revanche, le club galicien s’est incliné contre le Real Madrid (2-0). Le Celta dispose d’un effectif de qualité et bien rôdé à la Liga avec les Iago Aspas, Denis Suarez, Nolito ou Santi Mina.chezjusqu’au 27 janvier seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Villarreal reste sur la lignée de ce qu’il a réalisé l’an passé. Toujours en lice en C3, me club entraîné par Unai Emery occupe actuellement la 4e place mais possède des matchs d’avance par rapport au FC Barcelone et au FC Séville, ses deux poursuivants directs. Le Sous-Marin Jaune se montre très solide cette saison avec seulement deux revers concédés, au Camp Nou face au FC Barcelone et contre le FC Séville. Les partenaires de Francis Coquelin ont parfaitement débuté cette nouvelle année en s’imposant face à Levante (2-1) grâce à la 9réalisation de Gerard Moreno, meilleur buteur de Liga avec Luis Suarez et Iago Aspas. Pour cette opposition, on devrait voir les deux équipes marquer comme lors de 4 des 5 dernières confrontations entre les 2 formations, comme lors de leur match respectif de Coupe du Roi en milieu de semaine et comme lors de 3 des 4 derniers matchs de Villarreal.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Celta Vigo Villarreal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !