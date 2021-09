Pronostic Brest Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest – Metz : attention danger

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Brest - Metz chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La saison passée, le stade Brestois était certainement parvenu à se maintenir grâce à ses performances à domicile. Cette année, la formation bretonne connaît une entame plus compliquée puisqu’elle n’a toujours pas remporté la moindre rencontre. En effet, après 7 journées, les hommes de Michel der Zakarian comptent 4 nuls pour 3 défaites. Après avoir accroché deux nuls consécutifs face à Angers et Clermont, la formation brestoise s’est inclinée à Nantes (3-1) en milieu de semaine. Avec 4 points au compteur, Brest se retrouve logiquement dans la zone de relégation. Depuis le début de saison, Romain Faivre est le meilleur élément de sa formation avec 1 but et surtout 3 passes décisives. A domicile, Brest a disputé 3 matchs pour une défaite face au PSG et deux nuls face à Rennes et Angers.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Metz n’est pas au mieux non plus puisque les Grenats occupent la dernière place de Ligue 1. Avec 3 points, les Lorrains végètent dans la zone rouge depuis plusieurs journées. En milieu de semaine, les hommes de Frédéric Antonetti ont livré une prestation intéressante contre le PSG (2-1) malgré la défaite concédée en toute fin de rencontre. A l’instar de Brest, la formation lorraine n’a toujours pas remporté la moindre rencontre. De plus, les Grenats sont en perte de confiance avec trois revers consécutifs face à Troyes, Strasbourg et le Paris Saint-Germain. Pour cette opposition, Brest semble en mesure de tenir le point du nul dans son stade Francis-le-Blé face à des Messins pas au mieux.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brest Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !