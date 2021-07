Pronostic Brésil Allemagne : Analyse, cote et pronostic du match des Jeux Olympiques

Le Brésil est armé face à l’Allemagne

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Brésil Allemagne:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de cette première journée du football aux Jeux Olympiques met aux prises le Brésil à l’Allemagne. La Selecao reste sur deux excellentes Olympiades avec une deuxième place en 2012 à Londres, avant la victoire finale en 2016 à Rio face à …l’Allemagne. Les Neymar, Marquinhos, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa ou Rafinha avaient pris leur revanche de 2012 où ils s’étaient inclinés à la surprise générale face au Mexique. Pour se qualifier pour ces Jeux Olympiques, la sélection brésilienne a disputé un tournoi qualificatif où elle a terminé en seconde position derrière l’Argentine. Afin de conserver son titre, le Brésil a appelé d’excellents éléments pour ce tournoi olympique, à l’image des 3 joueurs de plus de 23 ans que sont Daniel Alves, Diego Carlos et Santos. A leurs côtés, on retrouve des jeunes très prometteurs à l’image du néo-marseillais Gelson, du lyonnais Bruno Guimaraes, d’Antony de l’Ajax ou de Paulinho du Bayer Leverkusen.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Allemagne a toujours été une sélection qui compte des jeunes à fort potentiel. Les Werner, Sané, Gnabry, ou Havertz qui garnissent actuellement les rangs de la Mannschaft en sont le parfait exemple. Revancharde suite à sa défaite lors des tirs aux buts en 2016, l’Allemagne va vouloir jouer un vilain tour au Brésil. Pour cela, elle compte sur la confiance générée par son récent titre de champion d’Europe espoir où elle s’est successivement défait du Danemark, des Pays Bas et du Portugal. Pour ce tournoi, les trois joueurs de plus de 23 ans qui ont été retenus sont Max Arnold de Wolfsbourg, Nadiem Amiri de Schalke et le fantasque Max Kruse de l’Union Berlin. A quelques jours du début des JO, les hommes de Stefan Kuntz ont marqué les esprits en sortant du terrain contre le Honduras suite à des insultes racistes reçues par leur joueur Jordan Torunarigha. Pour cette affiche, le champion en titre brésilien semble le mieux armé pour s’imposer.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Brésil Allemagne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !