Pronostic Borussia Mönchengladbach Manchester City : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Le Borussia Mönchengladbach face à un Manchester City diabolique

Sorti d'un groupe extrêmement relevé qui comprenait le Real Madrid, l'Inter ou le Shakhtar, le Borussia Mönchengladbach compte bien faire durer le plaisir en Ligue des champions. Mais depuis sa qualification pour ces 8de finale, le club allemand est irrégulier en Bundesliga. Les hommes de Marco Rose se retrouvent seulement en 8position du championnat allemand avec 9 points de retard sur les 4 premières places qualificatives pour la Ligue des Champions. Les partenaires d'Alassane Pléa restent sur 4 rencontres sans la moindre victoire en Bundesliga. A domicile, le Borussia s'est même incliné lors des deux dernières réceptions face à des formations luttant pour le maintien, Cologne et Mayence. Gladbach' compte sur la Ligue des Champions pour repartir de l'avant mais est tombé sur un très gros morceau avec Manchester City. En effet, le club mancunien est dans une forme incroyable avec 18 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Leader de Premier League avec 10 points d'avance sur United, City est également en finale de la Carabao Cup, en quart de la FA Cup et donc en 8de la Ligue des champions. Les semaines qui arrivent s'annoncent chargées mais aussi passionnantes pour la bande à Guardiola. Le technicien catalan se réjouit de pouvoir de nouveau compter sur Kevin de Bruyne et Sergio Aguero qui ont récemment fait leur retour. Exceptionnel depuis le début de saison, Raheem Sterling a offert la victoire à sa formation sur la pelouse de l'Emirates face à Arsenal (0-1). A l'orée de se déplacer à Budapest (match délocalisé suite aux réglementations sanitaires en vigueur en Allemagne), City devrait pouvoir enchaîner une 19victoire consécutive face à un Gladbach' en méforme.