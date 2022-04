Pronostic Borussia Dortmund Wolfsbourg : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Borussia Dortmund domine encore Wolfsbourg

Lors du match aller joué à Wolfsbourg, Dortmund s'était imposé pour la 7fois consécutive face au club estampillé Volkswagen (1-3) avec un but de l'inévitable Haaland. 2de Bundesliga, le Borussia va tenter jusqu'à la fin de saison de bénéficier d'un éventuel coup de mou du Bayern, éliminé de C1 mardi par Villarreal. Après une mauvaise période (1 défaite, 1 nul), Dortmund s'est imposé la semaine passée à Stuttgart (0-2) sur un doublé de Brandt, entré en jeu en début de match après la blessure de précoce de Reyna. Haaland, qui n'a plus marqué avec Dortmund depuis fin janvier et qui s'est vu refuser un but face à Stuttgart, aura sans doute le couteau entre les dents.

En face, Wolfsbourg aura vécu une saison décevante. Eliminé dès la phase de poule en C1 dans un groupe pourtant assez peu relevé (Lille, Séville et Salzbourg), le club allemand aura même longtemps craint pour sa survie en Bundesliga. Désormais 13avec 8 points d'avance sur la zone rouge, Wolfsbourg devrait se maintenir malgré sa mauvaise série en cours de 3 défaites sur les 4 derniers matchs. A domicile, le Borussia Dortmund devrait être capable de s'imposer face à l'une de ses proies favorites, avec pourquoi pas un nouveau but d'Haaland (16 buts en 19 matchs de Bundesliga cette saison).