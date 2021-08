Pronostic Borussia Dortmund Eintracht Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Départ réussi pour le Borussia Dortmund face à l’Eintracht Francfort

Le Borussia Dortmund a connu une saison dernière compliquée, marquée par le licenciement de Lucien Favre en cours d'exercice. Pas au mieux en fin d'année 2020, les Marsupiaux ont fini forts pour parvenir à décrocher une place dans le Top 4 qui leur permet de pouvoir participer à la prochaine Ligue des Champions. De plus, l'excellente dernière ligne droite du club de la Ruhr a connu son apothéose avec le gain de la Coupe d'Allemagne face à Leipzig (4-1). Les dirigeants de Dortmund ont choisi Marco Rose comme nouvel entraineur principal. Le coach allemand a montré de très bonnes choses lors de ses passages à Salzbourg puis à Mönchengladbach. Au niveau de l'effectif, le Borussia a perdu l'une de ses pépites puisque Sancho a rejoint Manchester United. En revanche, les Marsupiaux ont conservé Haaland, auteur de 27 buts l'an passé en Bundesliga, et ils pourront compter sur un Thorgan Hazard qui a pris de l'épaisseur pendant l'Euro. Pour épauler le buteur norvégien, la formation de la Ruhr a misé sur le Batave Malen, excellent avec le PSV la saison dernière et vu à l'Euro avec les Pays-Bas. Dortmund essaiera d'être l'adversaire principal du Bayern Munich pour le titre de champion d'Allemagne.

De son côté, l'Eintracht Francfort a réalisé une très belle saison dernière mais doit regretter de ne pas avoir pu accrocher la Ligue des Champions. Francfort a subi le retour en forme de... Dortmund qui a devancé l'Eintracht lors des dernières journées et les a privé d'une place dans le Top 4. A l'issue de la saison, Oliver Glasner a remplacé Adi Hutter à la tête de l'Eintracht. L'ancien entraineur de Wolfsbourg ne pourra pas compter sur le Portugais André Silva, parti à Leipzig. Le buteur lusitanien, auteur d'une saison dernière incroyable (28 buts) a été remplacé par le buteur international colombien Rafael Borré qui arrive de River Plate. Lors de sa campagne de préparation, l'Eintracht a disputé deux confrontations face à des formations françaises avec une victoire face à l'AS Saint-Etienne et une défaite contre Strasbourg. Déterminé à concurrencer le Bayern, Dortmund devrait s'imposer face à l'Eintracht Francfort dans un match, comme souvent en Bundesliga, avec plus de 2 buts.