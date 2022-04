Pronostic Bordeaux Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enfonce Bordeaux

Institution du foot français, Bordeaux est dans le dur et se rapproche d’une relégation en Ligue 2. Actuels avant-derniers du classement, les Girondins souffrent depuis le début de l’année 2022 avec seulement 2 succès obtenus face à Strasbourg (4-3) et Metz (3-1), la lanterne rouge. Après avoir subi une déconvenue à Lyon (6-1), Bordeaux a tout tenté ensuite contre Saint-Etienne (2-2). Face aux Verts, les hommes de David Guion ont démarré pied au plancher mais se sont ensuite fait reprendre par la bande à Dupraz. Le week-end dernier, les Bordelais ont réédité leur excellente entame de match face à Nantes en prenant une avance de 2 buts. Comme face aux Verts, Bordeaux a ensuite sombré pour encaisser une nouvelle défaite (5-3) à la Beaujoire, alors que Briand avait eu l’opportunité d’égaliser sur penalty.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nice avait réalisé une très bonne première partie de saison, qui lui avait permis de prendre à un moment la 2place de Ligue 1. Les Aiglons connaissent quelques dernières semaines compliquées puisqu’ils ont reculé à la 5place. Les hommes de Galtier sont en revanche toujours dans le coup pour le podium puisqu’ils n’accusent que deux points de retard sur le troisième, le Stade Rennais. Le club azuréen débute une semaine cruciale avec ce déplacement à Bordeaux puis avec la finale de la Coupe de France face à Nantes. Le week-end dernier, les Niçois ont souffert pour s’imposer contre Troyes (1-0) avec une réalisation de Thuram en toute fin de rencontre. Les Aiglons possèdent la meilleure défense de Ligue 1 avec 29 buts concédés, qui devrait leur permettre de résister aux offensives bordelaises, le point fort actuel de Bordeaux. Devant, Nice devra être plus efficace que ces derniers temps même si Delort continue à être efficace (14 buts cette saison avec Nice, dont 10 en L1). Vainqueur de 2 de ses 3 derniers matchs, la bande à Galtier pourrait s’imposer en Gironde et rester en vie dans la course au podium.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bordeaux Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !