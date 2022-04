Pronostic Bologne Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter sur sa lancée face à Bologne

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Treizième de Serie A, Bologne est quasiment assuré de conserver sa place dans l'élite du foot italien puisqu'il compte 14 points d'avance sur le premier relégable, la Salernitana, à 5 journées de la fin. L'équipe entrainée par Sinisa Mihaljovic est sur une dynamique intéressante avec seulement 2 revers enregistrés lors des 9 dernières journées. Les Bolonais accumulent surtout les matchs nuls sur cette période avec pas moins de 5 matchs de parité. Les derniers en date remontent à ceux obtenus contre la Juventus (1-1) à l'Allianz Stadium et le week-end dernier contre l'Udinese (2-2). Arrivé cet été, l'Autrichien Arnautovic réalise une très bonne saison avec 12 buts inscrits. Absent le week-end dernier pour une accumulation de cartons, l'ancien Hammer sera présent face à l'Inter.

En face, l'Inter est lancée dans sa quête d'un second Scudetto consécutif. Les Nerazzurri se livrent la bataille pour le titre face aux voisins du Milan AC. Actuellement, les hommes de Simone Inzaghi comptent deux points de retard et reprendraient donc la tête en cas de victoire sur ce match en retard. La formation intériste est sur une excellente dynamique avec quatre succès consécutifs face à la Juventus, Vérone, la Spezia et contre la Roma le week-end dernier. Face à une Louve en forme, l'Inter a poursuivi sur sa lancée (3-1) avec un très bon Calhanoglu aux manettes et un nouveau but de Lautaro Martinez. L'attaquant argentin a retrouvé le chemin des filets (4 buts sur les 3 derniers matchs) après avoir connu une petite traversée du désert. En plus de son excellent parcours en Serie A, l'Inter disputera la finale de la Coppa Italia face à la Juventus. En pleine bourre, l'équipe intériste devrait enchainer face à Bologne qui ne joue plus grand chose. Vainqueur de ses 5 derniers matchs, dont les 4 derniers avec au moins 2 buts d'écart, l'Inter pourrait enchaîner ce mercredi soir.