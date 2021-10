Pronostic Bologne Cagliari : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne enfonce Cagliari

Comme souvent ces dernières saisons, Bologne est dans le milieu du tableau de la Serie A. Les hommes de Sinisa Mihailovic avaient très bien démarré avant de baisser le pied, comme l'atteste sa seule victoire remportée lors des 7 dernières journées. Ce succès, lesl'ont tout de même remporté face à la Lazio (3-0), à domicile, où ils ont remporté 3 de leurs 5 derniers matchs pour 1 nul et 1 défaite logique concédé à 9 contre 11 contre le week-end dernier (2-4) le Milan AC, co-leader avant cette journée.

Sauvé in extremis la saison passée, Cagliari est l'actuelle lanterne rouge de la Serie A. Les Sardes n'ont remporté qu'1 seul match de la saison, contre la Sampdoria (3-1) à domicile avant d'enchaîner 2 revers sur leurs 2 derniers matchs, sur la pelouse de la Fiorentina (3-0) et à domicile contre la Roma (1-2). A l'extérieur, Cagliari n'a pris qu'1 point sur les 4 dernières journées (1 nul, 3 défaites) et devrait logiquement céder par une équipe de Bologne portée offensivement cette saison par Arnautovic (3 buts, de retour pour ce match) et Barrow (4 buts).