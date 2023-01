Pronostic Bologne Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta s’impose à Bologne

11de Serie A, Bologne se trouve dans le ventre mou du classement. Entraîné en début d’année par Sinisa Mihaljovic, Bologne avait décidé de se séparer du regretté entraîneur serbe suite aux mauvais résultats du club. Les dirigeants italiens ont misé sur Thiago Motta qui a connu un bon passage avant le Mondial. En effet, sa formation a remporté 4 de ses 5 derniers matchs avant le Mondial et s’est replacé dans le ventre mou du classement. En revanche, les Bolonais n’ont pas connu la même réussite pour leur rencontre de reprise avec un revers face à la Roma (1-0). L’Autrichien Arnautovic est le meilleur buteur de sa formation avec 8 buts au compteur.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atalanta Bergame fait partie des formations qui luttent pour les places européennes. Actuellement, la Dea se retrouve en 7position du classement avec 2 points de retard sur la Roma qui occupe le dernier strapontin qualificatif pour l’Europe. Auteur d’une bonne entame, l’Atalanta a reculé en finissant mal avant le Mondial avec 3 revers consécutifs. De plus, pour la reprise, les Bergamasques ont été tenus en échec par la Spezia (2-2). Menée de 2 buts, l’Atalanta est revenue au score lors des arrêts de jeu avec une réalisation décisive de Pasalic. Gasperini devrait pouvoir s’appuyer sur un effectif quasiment au complet pour affronter Bologne, hormis Demiral blessé. Le coach italien attend une réaction de ses joueurs qui se sont montrés décevants lors des dernières journées. Avec Zapata, Lookman, Pasalic ou Malinovsky, la Dea possède un effectif capable de se relancer sur la pelouse de Bologne et se replacer ainsi dans la course à l’Europe.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bologne Atalanta encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !