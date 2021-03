Pronostic Betis Alavés : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis enchaine face à Alavés

En clôture de la 26journée de Liga, le Betis Séville reçoit le Deportivo Alavés. En grande forme depuis le début de l'année civile, le club andalou a réintégré les places qualificatives pour les compétitions européennes. Les hommes de Manuel Pellegrini viennent de remporter leurs trois dernières rencontres de championnat face à Villareal (1-2), Getafe (1-0) et Cadix (0-1). Depuis début janvier, le Betis n'a perdu qu'une seule rencontre en Liga face au FC Barcelone (3-2) dans un match très serré. Le seul regret du club andalou des dernières semaines vient de la Copa del Rey, où la formation sévillane s'est inclinée en quart de finale lors de la séance de tirs aux buts face à l'Athletic Bilbao. La bande à Pellegrini compte à l'orée de cette journée 3 points de retard sur la Real Sociedad qui occupe le 5erang, et possède 2 unités de plus que Villareal, son premier poursuivant.

De son côté, Alavés est engagé dans la lutte pour le maintien en Liga, comme le sont les 6 dernières équipes du classement. Les Basques comptent le même nombre de points que Valladolid et Eibar, qui occupent les premières places de non relégables. Pas au mieux, le Deportivo vient de s'incliner lors des 3 dernières journées face au FC Barcelone (5-1), la Real Sociedad (4-0) et Osasuna (0-1). Avec une seule victoire lors des 10 dernières journées, Alavés va devoir lutter pour se maintenir comme la saison passée. Déterminé à accrocher une place européenne, le Betis Séville devrait s'imposer face à une formation d'Alavés dans le dur.