Pronostic Belgique Croatie : Analyse, cotes et prono du match amical international

Une Belgique endiablée face à la Croatie

Avec sa génération dorée, la Belgique s'est hissée parmi les meilleures nations sur l'échiquier mondial. Récente demi-finaliste de la Coupe du Monde en Russie, la sélection belge compte décrocher le trophée lors du prochain championnat d'Europe. Réguliers depuis plusieurs saisons, les Diables Rouges n'ont pas connu le moindre problème pour se qualifier pour l'Euro puisqu'ils ont remporté toutes leurs rencontres dans leur poule. Sur leur lancée, les Belges viennent de remporter leur groupe de Ligue des Nations et disputeront un Final 4 passionnant avec la France, l'Italie et l'Espagne. Lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, les hommes de Roberto Martinez ont dominé le Pays de Galles (3-1) et le Belarus (8-0) mais ont partagé les points avec la République Tchèque (1-1). Pour leur premier match de préparation pour l'Euro, les Diables Rouges ont été décevants en concédant le nul face à la Grèce (1-1). Cette sélection regorge de talents puisqu'on retrouve les frères Hazard, Mertens, Lukaku, Witsel ou De Bruyne. A noter également que Thierry Henry a réintégré le staff de Martinez pour l'Euro.

De son côté, la Croatie est en reconstruction comme le montre ses résultats depuis sa finale au Mondial 2018. En effet, la défaite face à la France en Russie a poussé plusieurs joueurs à prendre leur retraite, comme Mandzukic, Subasic, Rakitic ou Corluka. Sélection vieillissante à l'image d'un Luka Modric et ses 35 ans printemps, la sélection au Damier sort d'une Ligue des Nations décevante avec une dernière place de groupe derrière la France, le Portugal et la Suède. De plus, les Croates ont de nouveau été battus pour leur entrée en lice dans les éliminatoires de la Coupe du Monde par la modeste Slovénie (1-0). Logique vainqueur de Chypre et de Malte, la Croatie a disputé une rencontre amicale face à l'Arménie. Incapable de s'imposer face la 90nation au classement FIFA, la bande à Dalic s'est contentée du nul (1-1). La Belgique monte en régime à quelques jours du début de l'Euro et devrait se défaire d'une Croatie en reconstruction.