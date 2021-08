Pronostic Bayern Munich Hertha Berlin : Analyse cote et prono du match de Bundesliga

Le Bayern Munich enfonce le Hertha Berlin

Champion d'Allemagne en titre, le Bayern a tourné la page Flick durant l'intersaison pour ouvrir le chapitre Nagelsmann. Reconnu pour son excellent travail à la tête d'Hoffenheim et de Leipzig, le jeune technicien allemand dirige désormais l'un des plus grands clubs européens. Pour sa première à la tête de la formation bavaroise, Nagelsmann a vu ses hommes partager les points avec le Borussia Mönchengladbach (1-1). Ensuite, le Bayern a livré une très belle prestation en SuperCoupe d'Allemagne pour prendre le dessus sur le Borussia à Dortmund (3-1) avec un Lewandowski omniprésent (2 buts et une passe décisive). Le week-end dernier, les partenaires de Manuel Neuer ont remporté leur premier succès en Bundesliga en dominant le FC Cologne (3-2) dans un match loin d'être facile, où Serge Gnabry s'est signalé avec un doublé. Lors du mercato estival, le Bayern a perdu plusieurs joueurs comme Alaba, Boateng ou Martinez, mais a recruté Upamecano. En face, le Hertha Berlin a connu une saison dernière compliquée, au cours de laquelle le club berlinois est parvenu à se sauver in extremis, malgré un effectif de qualité. Pour ce nouvel exercice, les débuts n'ont rien de rassurant puisque le Hertha s'est incliné lors des deux premières journées face au FC Cologne (3-1) et contre Wolfsbourg (1-2). La formation berlinoise avait déjà rencontré des problèmes pour se défaire de Meppen en Coupe d'Allemagne, qui évolue en 3division. Pal Dardai possède pourtant un effectif intéressant avec les Tousart, Jovetic, Selke, Darida, Lukebakio ou Kevin-PrinceBoateng. Pour cette affiche, le Bayern devrait enchainer une deuxième victoire consécutive, cette fois-ci assez facile face à une équipe du Hertha dans le dur.