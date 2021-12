Pronostic Bayer Leverkusen Hoffenheim : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayer Leverkusen remporte le choc face à Hoffenheim

Dans une Bundesliga dominée par le Bayern Munich, la lutte pour le Top 4 est intense. Parmi les équipes dans le coup, le Bayer Leverkusen et Hoffenheim s’affrontent ce mercredi. Leverkusen est l’une des belles surprises de la saison après avoir raté sa deuxième moitié de championnat l’an passé. Désormais entraîné par le Suisse Seoane, qui avait réalisé un excellent travail avec les Young Boys de Berne, le Bayer a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Europa League et occupe également la 3place de Bundesliga derrière le Bayern et le Borussia Dortmund. En forme lors des dernières journées, le Bayer s’était notamment imposé contre Bochum (1-0), Leipzig (1-3) et le promu Greuther Furth (7-1). En revanche, les partenaires de Diaby se sont lourdement inclinés face à l’Eintracht Francfort (5-2) le week-end dernier. La formation de Leverkusen dispose d’un effectif de grande qualité avec les Schick (14 buts en Bundesliga et un doublé samedi), Diaby, Adli mais aussi la pépite Wirtz.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Hoffenheim avait réussi il y a quelques saisons à accrocher une place en Ligue des Champions grâce à son jeu offensif, porté par Julen Nagelsmann. Désormais entraîné par Sebastian Hoeness, Hoffenheim réalise un très bon exercice au point de se trouver dans le Top 4 de Bundesliga. Comme lors des années précédentes, le club allemand s’appuie sur son football offensif (4attaque derrière le Bayern, Dortmund et le Bayer). En grande forme, Hoffenheim a remporté ses 4 derniers matchs face à Leipzig (2-0), Greuther Furth (3-6), l’Eintracht Francfort (3-2) et Fribourg (1-2). Comme souvent avec Hoffenheim, la menace vient de partout devant avec les Kramaric, Bruun Larsen, Bebou et le Français Georginio Rutter. L’ancien Rennais a inscrit 4 buts et délivré deux passes décisives. Déterminé à se relancer suite à sa lourde défaite face à Francfort, le Bayer pourrait renouer avec le succès à domicile face à Hoffenheim.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen Hoffenheim encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !