Pronostic Bastia Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Bastia tient tête à Lorient

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Dans le cadre des 16de finale de la Coupe de France, Bastia reçoit Lorient à Furiani. La formation corse, sans faire de bruit, est remontée à la 7place du classement général en Ligue 2. Les protégés de Régis Brouard sont invaincus depuis la reprise avec 3 victoires et un nul en championnat. En revanche, les Bastiais avaient souffert au tour précédent en obtenant leur qualification aux tirs aux buts à Evreux en 32de finale de la Coupe de France. Les 3 succès obtenus en championnat l'ont été à domicile sur le même score de 1-0 face à Caen, Valenciennes et Pau. Entretemps, le Sporting est également allé prendre un bon point sur la pelouse d'une équipe de Quevilly Rouen (1-1) sur une bonne dynamique. La formation corse va tenter de s'appuyer sur sa solidité défense et sur son public pour accrocher un exploit ce samedi.

De son côté, le FC Lorient a été la sensation de Ligue 1 en début de saison. Cependant, la belle dynamique des Bretons s'est estompée depuis plusieurs semaines. Les Merlus, présents de longues semaines sur le podium, ont reculé en 7position, avec désormais 10 points de retard sur l'Olympique de Marseille, 3. Depuis la reprise, les Merlus ont pris 4 points sur les 4 journées de reprise avec des défaites face à Montpellier et Marseille, pour un nul contre Monaco et une seule victoire face à la lanterne rouge du championnat, Angers. Pour son entrée en lice en Coupe de France, Lorient avait surclassé le club amateur de la Chataigneraie. Dans cette période de mercato, le club breton fait face à des assauts de toutes parts puisque Ouattara va signer à Bournemouth et Moffi veut partir. Solide à Furiani, Bastia pourrait résister face à un Lorient qui vit une période agitée.