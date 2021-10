Pronostic Barcelone Real Madrid : Analyse, cotes et prono du Clasico de Liga

Le Real Madrid s'adjuge le Clasico face à Barcelone

La 10journée de Liga nous offre le traditionnel Clasico qui oppose le FC Barcelone au Real Madrid. Cette féroce opposition a atteint son apogée ces dernières années avec la rivalité Messi/Cristiano Ronaldo. Le Portugais est le premier à avoir quitté la Liga pour rejoindre la Juventus puis Manchester United, tandis que lan’a pas eu d’autre choix que de trouver un nouveau club, en l’occurrence le PSG, suite aux problèmes financiers rencontrés par le Barca. Le Clasico de dimanche sera le premier sans aucune de ces deux stars depuis une dizaine d’années. La formation catalane connaît une entame difficile avec une septième place au classement. En revanche, malgré des prestations décevantes, les Blaugranas ne comptent que 2 points de retard sur le Real Madrid 2et 5 sur la Real Sociedad, leader qui compte un match en plus. Battu sur la pelouse de l’Atletico (2-0) avant la trêve internationale, le Barca s’est repris le week-end dernier à domicile face à Valence (3-1) grâce au talent d’Ansu Fati. En milieu de semaine, les Barcelonais ont difficilement décroché leur premier succès en Champions League face au Dynamo Kiev.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Dominé par l’Atlético dans la course au titre l’an passé, le Real Madrid a décidé de reconfier les rênes de l’équipe à Carlo Ancelotti. Ses hommes ont réalisé une entame solide en restant invaincus lors des 6 premières journées de championnat mais ont connu un passage compliqué avant la trêve internationale. En effet, le Real Madrid a certainement subi un affront en s’inclinant à domicile face à la modeste équipe moldave du Sheriff Tiraspol. Cette défaite s’en est suivie d’une autre en Liga sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-1). Néanmoins, les Merengue ont réagi de la meilleure des manières en milieu de semaine en s’imposant face au Shakhtar Donetsk (0-5) en Ligue des Champions avec de très bonnes prestations de Vinicius Junior et de l’inarrêtable Karim Benzema. L’international français réalise une saison exceptionnelle avec des statistiques affolantes, avec pas moins de 11 buts et 8 passes décisives depuis le début de saison. Au regard de la dynamique des 2 équipes et du niveau de jeu global proposé depuis le début de saison, le Real Madrid semble le mieux placé pour s’imposer dans ce Clasico.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Barcelone Real Madrid encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !