Pronostic Barcelone Elche : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone retrouve de la solidité face à Elche

Alors que l'on pensait le Barca sur la voie d'un renouveau, les derniers résultats ont montré que Koeman avait encore du pain sur la planche. En effet, le club blaugrana a été humilié mardi dernier par un PSG (1-4) pourtant privé de Neymar et Di Maria en Ligue des champion. Friable défensivement, la formation catalane avait l'opportunité de se racheter lors de la réception du promu Cadix en Liga. Avec plus de 80% de possession, les Barcelonais ont logiquement ouvert le score sur un penalty de Messi, mais à défaut de s'être mis à l'abri, les hommes de Koeman ont concédé l'égalisation en fin de match suite à une faute d'un Clément Lenglet, qui a perdu de sa sérénité cette saison (score final 1-1). Avec ce match nul, le Barca n'a pas profité du faux-pas de l'Atlético et se retrouve à 8 points du club madrilène. Avec des échéances importantes dans les semaines à venir, les doivent retrouver une certaine stabilité défensive qui leur a fait défaut lors des derniers matchs. Avec un Gerard Pique qui retrouve son rythme et la réception d'une des plus mauvaises attaques de la Liga, les Barcelonais ont une carte à saisir pour retrouver confiance. De son côté, Elche lutte pour son maintien et vient de remporter son premier match depuis le mois d'octobre. En effet, le club situé dans la province d'Alicante a réussi une très bonne opération ce week-end face à un adversaire direct Eibar (1-0) grâce à une réalisation de Calvo. Elche est toujours dans la zone de relégation avec le même nombre de points que le club basque, mais avec deux rencontres en retard à jouer, dont ce match face au FC Barcelone. Cependant, la marche semble trop haute face à une formation catalane en quête de rachat.