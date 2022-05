Pronostic Barcelone Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Barcelone enchaîne face au Celta Vigo

Pas au mieux lors de la première partie de saison, le FC Barcelone s'est bien relancé dans cette deuxième moitié d'exercice. L'arrivée de Xavi à la tête desest pour beaucoup dans le redressement des Catalans. L'ancien milieu de terrain du Barca a pu recruter plusieurs joueurs lors du mercato hivernal puisque les Dani Alves, Torres, Aubameyang ou Traoré sont venus renforcer l'effectif. Ces changements ont été bénéfiques puisque les Barcelonais occupent désormais la 2place du classement avec 4 points d'avance sur leur premier poursuivant, le FC Séville, et qu'ils ont assuré leur présence en C1 la saison prochaine. Le club catalan avait connu un passage à vide il y a quelques semaines, au cours duquel ils ont été éliminés en Europa League et où ils ont aussi perdu à deux reprises au Camp Nou face à Cadix et le Rayo Vallecano. Les Catalans ont renoué avec le succès face à Majorque (2-1) lors de leur dernière réception et ont confirmé le week-end dernier en déplacement en Andalousie face au Betis Séville sur le même score. Face au récent vainqueur de la Copa del Rey, lesn'ont pas eu un match facile et se sont imposés en toute fin de rencontre sur une magnifique réalisation de Jordi Alba.

De son côté, le Celta Vigo ne risque plus rien puisque le club galicien a assuré sa place en Liga. Avec 11 points d'avance sur le premier relégable Majorque, le Celta ne peut plus être rattrapé par une équipe évoluant dans la zone de relégation. Loin d'être régulier, le club de Vigo reste sur une bonne note avec une large victoire obtenue face à Alaves (4-0) le week-end dernier. Il n'est pas étonnant de retrouver Iago Aspas au tableau d'affichage avec un doublé à la clé. Le joueur du Celta est l'un des meilleurs buteurs de la Liga des dernières saisons. Lors de cet exercice, l'ancien joueur de Liverpool a marqué à 17 reprises, ce qui en fait le dauphin de Benzema au classement des buteurs. Pour cette affiche entre deux formations qui ne jouent plus grand-chose, le FC Barcelone devrait tout de même faire le taf pour décrocher une nouvelle victoire et s'assurer de la 2place.