Pronostic Barcelone Atlético Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Barcelone domine l’Atlético Madrid

Le titre en Liga risque de se jouer en grande partie lors de cette 35e journée de championnat. En effet, cette journée offre deux confrontations entre les 4 premiers qui sont tous encore en mesure de remporter le titre. Le premier de ces chocs met aux prises le FC Barcelone à l'Atlético Madrid. Les Blaugranas accusent seulement deux points de retard sur les Colchoneros. En milieu de semaine dernière, le club catalan a raté une opportunité en or de reprendre les commandes de la Liga en s'inclinant à domicile face à Grenade (2-1). Ce revers est d'autant plus surprenant que les Barcelonais étaient sur une incroyable dynamique. Récents vainqueurs de la Copa del Rey, le Barca s'est ressaisi le week-end dernier en dominant Valence à Mestalla (2-3). Les grands artisans de ce succès ne sont autres que Lionel Messi (doublé) et Antoine Griezmann (1 réalisation). D'ailleurs, les 2 stars barcelonaises se sont mises en évidence lors des dernières journées, avec 7 buts lors des 5 dernières rencontres pour l'Argentin et 5 pour le champion du monde français sur la même période. De son côté, l'Atlético Madrid ne pensait pas se retrouver dans une situation similaire à celle-ci, alors qu'il caracolait en tête en fin d'année 2020. En effet, les Matelassiers avaient profité de leur efficacité maximale et de la méforme du Real et du Barca pour prendre pas mal de points d'avance. Depuis la fin janvier, les Colchoneros ont accumulé les contre-performances et ont vu leur avance fondre comme neige au soleil. Actuellement, l'Atlético possède deux points de plus que le Real et le FC Barcelone, tandis que le FC Séville est à 6 points après sa défaite lundi face à Bilbao. Les Madrilènes s'étaient repris en enchaînant des succès contre Eibar (5-0) et Huesca (2-0), deux équipes qui luttent pour se maintenir. En revanche, les hommes de Simeone se sont eux aussi inclinés sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (2-1). Le week-end dernier, les Matelassiers ont souffert pour s'imposer chez le promu et mal classé Elche (1-0) sur une réalisation de Llorente. Au Camp Nou et sur une bonne dynamique, le FC Barcelone devrait s'imposer face à une formation de l'Atletico Madrid en perte de vitesse.