Pronostic Auxerre Guingamp : Analyse cote et pronostic du match de Ligue 2

Auxerre prend les trois points contre Guingamp

Grand perdant de la fin de saison passée en Ligue 2, Auxerre n'a pas pu remplir son objectif prioritaire : participer aux play-offs et tenter de remonter dans l'élite. Pourtant, l'AJA avait régulièrement impressionné dans le jeu, notamment à domicile, grâce à une puissance offensive très intéressante sur laquelle elle peut encore s'appuyer aujourd'hui malgré le départ de son meilleur buteur, Le Bihan, parti pour Dijon. Vainqueurs d'Amiens (1-2) puis de Grenoble (3-0) lors des deux premières journées, les hommes de Jean-Marc Furlan ont ensuite été accrochés à domicile par Ajaccio, toujours invaincu (0-0), avant de signer un très bon nul lundi dernier chez le Paris FC (1-1) qui a très bien démarré sa saison.

A Guingamp, la tendance est plus pessimiste. L'En Avant sort d'une saison très délicate ponctuée par une très trompeuse 9place et donc a fait un énorme ménage dans son effectif, notamment sur le plan offensif, avec les départs de Rodelin, Pelé ou encore Ntep. Et cela s'en ressent dans l'animation. En difficulté pour s'approcher de la surface adverse, les hommes de Stéphane Dumont, arrivé cet été sur le banc breton pour sa première expérience en tant qu'entraîneur principal en professionnel, n'ont inscrit qu'un seul but en 4 rencontres. Et encore, il a été inscrit sur coup de pied arrêté, à la suite d'un corner. Sans marquer, les Costarmoricains s'exposent et ils ont été punis la semaine dernière à domicile face à Amiens (0-2) après 3 matchs nuls inauguraux. Tant qu'ils resteront aussi peu dangereux, les Guingampais risquent bien de connaître d'autre désillusions et cela peut débuter dès lundi sur le terrain d'Auxerre.