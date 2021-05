Pronostic Auxerre Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre, la victoire de l’espoir face à Grenoble

L'AJ Auxerre a connu une saison irrégulière, alternant des bonnes périodes avec des passages plus compliqués. Impressionnants au cœur de l'automne, les Auxerrois se montraient très performants offensivement avec un Le Bihan très efficace. Les Bourguignons étaient alors bien placés dans le Top 5. La suite a été plus compliquée avec une période cet hiver où l'AJA a remporté un seul match en 8 journées. Cette passe difficile a permis au Paris FC de revenir dans la course. Les dernières semaines ont été meilleures pour les hommes de Furlan avec 3 victoires lors des 5 dernières journées. Incapables d'enchaîner, le club auxerrois a été tenu en échec à Caen le week-end dernier, qui lutte pour son maintien. Avec deux points de retard sur le Paris FC, Auxerre va devoir jeter toutes ses forces lors de ses deux dernières journées.

De son côté, Grenoble est bien placé jouer les barrages d'accession mais ne comptent que 3 points d'avance sur leur adversaire du jour. 4, les Grenoblois ont perdu lundi pour la première fois de la saison à domicile face à Clermont (2-1). Ce deuxième revers consécutif, après celui concédé face au leader troyen, met le GF38 sous pression. Les hommes de Philippe Hinschberger doivent au moins accrocher le point du nul pour rester en position de force lors de la dernière journée où ils recevront Rodez. Vainqueur de ses 2 derniers matchs à domicile, Auxerre a tout à gagner au contraire d'une formation grenobloise qui pourrait voir sa place de barragiste être menacé en concédant une 3défaite consécutive.