Pronostic Auxerre Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre vise la 2nde place face à Dunkerque

La Ligue 2 dévoile progressivement ses premiers résultats officiels puisque depuis la dernière journée, Toulouse est assuré de retrouver la Ligue 1 tandis que Nancy est condamné à évoluer en National. Cette opposition entre l'AJ Auxerre et Dunkerque intéresse les deux parties de tableau. Le club bourguignon est assuré de terminer parmi les qualifiés qui disputeront les playoffs mais rêve de mieux avec la 2place du classement qui lui permettrait d'accéder en L1 directement. Sur une bonne dynamique avec une seule défaite lors des 13 dernières journées face au leader toulousain, Auxerre n'a pas su profiter du faux-pas d'Ajaccio (2) le week-end dernier en étant tenu en échec contre Caen (1-1). Meilleur buteur de l'AJA, Gaëtan Charbonnier avait rapidement ouvert le score mais l'expulsion d'Autret a ensuite changé le cours du match et permis le retour caennais en toute fin de rencontre. Déterminé à repartir de l'avant, l'AJA veut profiter de la venue d'une équipe dunkerquoise pas au mieux pour décrocher une 4victoire en 5 matchs.

19et avant-dernier du claccement, Dunkerque abat certainement l'une de ses dernières cartes dans l'optique du maintien. Avec 3 points de retard sur Rodez qui est 18, et 6 sur les premiers non relégables, Dunkerque voit le maintien s'éloigner. Après avoir connu un terrible passage de 6 défaites consécutives, les hommes de Romain Revelli ont stoppé l'hémorragie le week-end dernier en prenant un point contre Amiens (0-0). Le bilan nordiste en déplacement ne laisse pas présager d'une fin heureuse puisque l'USO reste sur 11 défaites pour 1 victoire lors de ses 12 derniers matchs à l'extérieur. Dans son stade de l'Abbé-Deschamps face à une équipe de Dunkerque en grosses difficultés, Auxerre devrait poursuivre son rêve de montée directe en s'imposant ce samedi.