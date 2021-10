Pronostic Atlético Madrid Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Liverpool prend sa revanche face à l’Atlético

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Atlético - Liverpool :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors champion en titre de la Ligue des Champions (saison 2018-2019), Liverpool s’était incliné la saison suivante face à l’Atlético Madrid au terme d’une double rencontre passionnante en huitième de finale. Less’étaient faits surprendre au Wanda Metropolitano par la tactique défensive mise en place par Simeone, avant de s’incliner en prolongations au retour à Anfield. Pour ce nouvel exercice, les deux formations évoluent certainement dans le groupe le plus difficile de la C1 avec le Milan AC et le FC Porto. Pour ses débuts, la formation madrilène a été tenue en échec à domicile par le FC Porto (0-0). En revanche, les Matelassiers ont décroché une victoire précieuse à San Siro face aux Milanais grâce au duo Griezmann – Suarez, buteurs lors des dernières minutes. Les hommes de Simeone, copieusement dominés, ont profité de l’expulsion de Kessié pour revenir dans le match et décrocher 3 points importants. Champion d’Espagne en titre, l’Atlético a réalisé une entame solide en championnat mais a subi une contre-performance surprenante sur la pelouse d’Alaves (1-0) alors lanterne rouge de la Liga. Néanmoins, les Madrilènes se sont repris lors de la dernière journée avant la trêve en dominant le FC Barcelone (2-0) grâce à Lemar et Suarez. Ce week-end, ils n'ont pas joué.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Auteur d’une saison dernière décevante, Liverpool a débuté ce nouvel exercice pied au plancher. En effet, lesont retrouvé leurs cadres défensifs puisque les Matip, Van Dijk, absents de longs mois l’an passé sont désormais totalement opérationnels. Les hommes de Jurgen Klopp sont invaincus toutes compétitions confondues et ont réalisé des performances marquantes, notamment en Ligue des Champions. Victorieux de l’AC Milan (3-2) au terme d’une rencontre avec de multiples rebondissements, les partenaires de Jordan Henderson se sont ensuite baladés face au FC Porto (1-5). Sur le plan national, Liverpool s’est montré costaud mais a dû partager les points avec Chelsea (1-1) et Manchester City (2-2) dans des rencontres à très haute intensité. Depuis le début de saison, Mohamed Salah est exceptionnel (10 buts toutes compétions confondues), avec notamment deux chefs d’œuvre face à City et lors du large succès face à Watford (0-5) le week-end dernier. En plus de pouvoir compter sur un Egyptien au sommet de son talent, les Reds peuvent s’appuyer sur un Mané et un Firmino toujours aussi percutants, et un Jota qui s'est immiscé dans ce ménage à 3. En pleine confiance, Liverpool devrait pouvoir s’imposer à Madrid.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atlético Liverpool encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !