Pronostic Atalanta Bergame Lazio Rome : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre l’Atalanta et la Lazio

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Atalanta Bergame Lazio Rome :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quelques jours après leur confrontation en quart de finale de la Coupe d’Italie, l’Atalanta et la Lazio se retrouvent en Serie A. En Coppa Italia, la Dea s’est imposée au terme d’une rencontre spectaculaire (3-2) et disputera par conséquent les demi-finales. Actuellement, les deux formations sont séparées par deux points au classement, à l’avantage de l’Atalanta, cinquième à l'orée de cette journbée. Le club de Bergame réalise de nouveau une saison intéressante, à l’image de ce qu’il a fait lors des deux dernières. La Dea est l'une des formations les plus spectaculaires d’Italie, mais aussi d’Europe. En effet, Gasperini possède une force de frappe exceptionnelle avec les Zapata, Luis Muriel, Josip Illicic, ou Miranchuk. Figure de proue de l’Atalanta depuis la saison 2014/15, le meneur argentin Papu Gomez a quitté le club pour rejoindre le FC Séville mais l'attaque bergamasque est toujours aussi efficace. Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le club est sur une excellente dynamique et est invaincu lors des 10 dernières journées de Serie A. L’Atalanta possède la deuxième attaque du championnat italien avec 44 réalisations en 19 journées.chezjusqu’au 24 février seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Lazio se montre cohérente depuis le départ de ce nouvel exercice. Les Laziale ont réalisé une excellente saison dernière, terminée dans le Top 4. Qualifié pour la phase de groupe de la C1, le club romain s’est également qualifié pour les huitièmes de finale où il fera face au Bayern de Munich. En Serie A, la bande à Simone Inzaghi vient de remporter ses 4 dernières rencontres face à la Fiorentina (2-1), Parme (0-2), la Roma (3-0) et Sassuolo (2-1). En forme, le club laziale s’est rapproché des places européennes et possède l’un des meilleurs buteurs de la Ligue avec l’international Ciro Immobile, auteur de 13 réalisations. Cette rencontre entre deux formations tournées vers l’attaque devrait de nouveau nous offrir des buts de chaque côté, comme en milieu de semaine.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Atalanta Bergame Lazio Rome détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !