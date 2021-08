Pronostic AS Roma Trabzonspor : Analyse cote et pronostic du barrage retour de Ligue Europa Conférence

Roma – Trabzonspor : la Louve a de l’appétit

Septième de la dernière Série A, la Roma s'est seulement qualifiée pour la Conference League. L'an passé, les Romains avaient réalisé un parcours intéressant en Europa League avec une demi-finale perdue contre Manchester United (5-8 en cumulé). A l'intersaison, les dirigeantsont décidé de miser sur José Mourinho pour redorer le blason de la Louve. Comme souvent lors de l'arrivée du Portugais dans un club, la Roma a fortement investi sur le mercato, en étant l'équipe italienne ayant dépensé le plus. L'arrivée la plus notable est celle de Tammy Abraham, en manque de temps de jeu à Chelsea qui a en plus fait venir Romelu Lukaku. Pour sa première sur le banc de sa nouvelle équipe, le Mou' a vu ses hommes s'imposer sur la pelouse de Trabzonspor (1-2), où il n'est jamais simple de se déplacer, grâce au capitaine Pellegrini et la recrue Shomurodov. Ensuite, ce week-end en Serie A, le Louve a débuté par une victoire face à la Fiorentina (3-1), au cours de laquelle le Français Veretout, ancien de la Viola, a inscrit un doublé.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Trabzonspor a recruté de nombreux joueurs expérimentés lors du mercato estival puisque l'on retrouve plusieurs éléments, notamment passés par la Serie A, comme Marek Hamsik, Cornelius, Gervinho ou l'ancienBruno Peres. 8de finaliste de l'Europa League la saison passée, a formation turque s'était imposée difficilement au tour précédent face à Molde (4-4 en cumulé, victoire aux tirs aux buts). Lors du dernier exercice, Trabzon' avait fini en 4position de la SuperLig turque derrière Besiktas, Galatasaray et Fenerbahçe. Pour son premier match de championnat dans cette nouvelle saison, l'équipe turque s'est imposée facilement face à Yeni Malatyaspor (1-5) avant de confirmer face à Sivasspor (2-1) lundi. Au-dessus déjà en Turquie et guidée par la rage de vaincre de son entraîneur, la Roma devrait de nouveau prendre le meilleur sur Trabzonspor.