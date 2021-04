Pronostic AS Roma Ajax : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa

L’AS Roma confirme sa réussite face à l'Ajax

Dominé sur le match aller joué à Amsterdam jeudi dernier, la Roma a su cependant s'imposer grâce à des buts de Pellegrini et l'excellent défenseur prêté par l'Atalanta, Ibanez. Les Romains auraient pu totalement sombrer puisqu'ils étaient menés 1-0 lorsque l'Ajax a obtenu un penalty mais Tadic ne l'a pas transformé et a permis aux Italiens de rester dans le match pour finalement l'emporter. Les ont confirmé sur ce match aller leur très bonne tenue en Ligue Europa cette saison, eux qui se sont défaits de 2 clubs costauds aux tours précédents : Braga et le Shakhtar Donetsk (5-1 à chaque fois en cumulé). Sur leur lancée, les hommes du club de la Louve ont battu Bologne ce week-end en Serie A à domicile (1-0). L'Ajax va donc devoir retourner la situation sur ce match retour mais ce sera sans doute compliqué face à des Romains réalistes et qui ont gagné 7 de leurs 9 derniers matchs à domicile. Basculés en Europa League, les Néerlandais espéraient aller loin eux qui ont quasiment déjà remis la main sur le titre de champion national. Aux tours précédents de cette C3, les Amstellodamois avaient successivement dominé Lille en 16de finale (4-2 en cumulé) et les Young Boys de Berne en 8(5-0). L'Ajax ne peut en revanche pas compter sur 2 cadres sur cette fin d'Europa League : son gardien Onana suspendu pour dopage et son attaquant franco-ivoirien Sébastien Haller qui n'a pas été inscrit par erreur sur la liste des joueurs qualifiés. Comme à l'aller, la Roma pourrait prendre le dessus sur l'Ajax qui devrait laisser des espaces aux Italiens.