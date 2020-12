Pronostic Arsenal Chelsea : Analyse, cotes et prono de l'affiche du Boxing Day

100€ offerts chez PokerStars Sports sur l'affiche du Boxing Day Arsenal - Chelsea

Nos paris sur Arsenal - Chelsea

Jusqu'où va chuter Arsenal ?

Chelsea à peu près au rendez-vous

Quelques absences

Les compo probables :

Chelsea enfonce Arsenal

Le Boxing Day nous offre un derby londonien avec l'affrontement entre Arsenal et Chelsea à l'Emirates. Les Gunners vivent l'un de leurs plus difficiles débuts de saisons , puisqu'après 14 journées, les hommes d'Arteta occupent une très décevante 15place avec seulement 4 points d'avance sur la relégation. Arsenal avait pourtant plutôt bien lancé cet exercice, mais a complètement chuté au classement lors des dernières semaines. Le tournant semble avoir été la défaite à domicile face à Aston Villa (0-3). Depuis leur victoire à Old Trafford, les Gunners ont disputé 7 rencontres pour un bilan de 2 nuls et 5 défaites. Incapables de gagner le moindre match, le club londonien s'est une nouvelle fois incliné la semaine passée sur la pelouse d'Everton (2-1). En milieu de semaine, Asrenal a été surclassé par Manchester City (1-4) en quart de finale de la Carabao Cup et n'a plus que la C3 et son maintien à jouer.Chelsea est assez bien placé au classement puisque les hommes de Lampard occupent la 5e position, avec 6 points de retard sur le leader. Tout n'est pas parfait pour les Blues, mais l'alchimie entre anciens et nouveaux joueurs semblent avoir pris après une période d'adaptation. Chelsea a connu récemment de nouveau un passage délicat avec deux revers de rang à Everton et Wolverhampton, dans deux rencontres qu'ils ont dominées mais où ils ont pêché dans la finition. Mais les Blues se sont repris ce lundi dans un autre derby face à West Ham (3-0), une équipe forme du moment. Chelsea a aussi dominé sa poule de C1 et sera au rendez-vous des 8cet hiver.Mikel Arteta se retrouve sous pression suite aux contre-performances de son équipe. Le coach espagnol fait face aux défaillances individuelles de ses cadres puisque les Aubameyang, Lacazette ou Willian sont loin d'évoluer au niveau attendu. Le premier nommé a en plus raté les deux derniers matchs sur blessure et il est incertain pour ce Boxing Day. L'absence de Partey au milieu est très préjudiciable. Du côté de Chelsea, seul Ziyech devrait rester forfait, Ben Chilwell et Reece James étant espérés.: Leno - Tierney, Gabriel, David Luiz - Bellerin, Elneny, Ceballos, Saka - Pepe, Lacazette, Willian.: Mendy - James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell - Jorginho, Kanté - Werner, Mount, Pulisic - Abraham.Battu sur 4 des 5 derniers matchs, Arsenal semble vraiment dans le dur et Arteta pourrait ne pas passer l'année. Beaucoup plus régulier, Chelsea offre davantage de garanties et les Blues ont besoin de points s'ils veulent ne pas laisser trop partir Liverpool. Excellent depuis l'intronisation d'Edouard Mendy au poste de gardien, l'effectif de Chelsea est pléthorique et un Giroud, un Abraham ou un Werner peut pallier la méforme de l'autre sur chaque match. Pour ce derby londonien, Chelsea semble en mesure de s'imposer à l'Emirates face à des Gunners dans le dur.Retrouvez le Pronostic Arsenal Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !