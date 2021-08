Pronostic Angers Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Match animé entre Angers et Lyon

Orphelin de Stéphane Moulin parti entraîné Caen. Angers a confié son banc à Gérald Baticle. Comme un symbole, l'ancien attaquant strasbourgeois a joué le Racing lors de la 1journée, et va affronter Lyon, dont il a été entraîneur adjoint pendant de nombreuses années pour la 2. Après une préparation correcte, Angers a signé l'une des premières surprises de la saison, en s'imposant à Strasbourg dimanche dernier (0-2) avec notamment un but de son buteur maison et d'ailleurs ex-Strasbourgeois, Bahoken. Alors que Moulin jouait souvent en 4-5-1, Baticle semble parti pour un 3-4-1-2 plus offensif.chez⇒ ⇒⇐ ⇐la saison passée, l'Olympique lyonnais a également changé d'entraîneur, avec l'arrivée du Néerlandais Peter Bosz, et son jeu tourné vers l'avant, pour remplacer Rudi Garcia. Les principes offensifs de l'ancien entraîneur de l'Ajax et Leverkusen s'est vu dès l'intersaison avec des matchs amicaux à buts : victoires face à Bourg en Bresse (5-1), Villefranche (2-0) et Wolfsbourg (4-1), nul contre Villarreal (2-2) et défaites face au Sporting (3-2) et au FC Porto (5-3). Sur son 1match de Ligue 1 cette saison, la rencontre face à Brest a d'ailleurs encore vu les filets trembler des deux côtés. Face à une équipe angevine intéressante contre Strasbourg dimanche dernier, Lyon pourrait de nouveau encaisser au moins un but et on pourrait voir les deux équipes marquer.