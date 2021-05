Pronostic Angers Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Angers et Dijon

Cette opposition entre Angers et Dijon met aux prises deux formations qui souffrent dans cette fin de saison. Le SCO avait réalisé une excellente première partie de saison où il était presque revenu à hauteur de la 5place, qui offre un ticket européen. Mais depuis 2021, Angers n'y arrive plus et depuis plusieurs semaines, les Angevins semblent même déjà tournés vers la saison prochaine qui se fera sans sont entraîneur emblématique Stéphane Moulin. En effet, lors des 11 dernières journées de Ligue 1, le SCO ne s'est imposé qu'à une seule reprise, sur la pelouse de Metz (0-1). La tête ailleurs, Angers vient de s'incliner lors de ses 5 dernières rencontres disputées toutes compétitions confondues sans avoir inscrit le moindre but. La semaine passée, les partenaires de Loïs Diony ont perdu au Moustoir face à des Lorientais qui luttent pour leur maintien. La seule bonne nouvelle pour le SCO est qu'il retrouve une équipe dijonnaise également à la dérive.

En effet, Dijon est condamné à évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Après plusieurs exercices à être passé proches du couperet, les Bourguignons n'ont pas survécu à cette terrible saison où ils ont seulement remporté 3 rencontres. Les hommes de David Linarès essayent de finir dignement comme ils l'ont démontré face à Nice en s'imposant à domicile (2-0). Plein de bonnes intentions, les Dijonnais ont ensuite volé en éclat lors des deux dernières journées face à Rennes (5-1) et contre Metz (5-1). Cette opposition entre deux formations qui ne jouent plus grand-chose mais vont vouloir redresser la tête, pourrait nous offrir un match où les attaques prendront le dessus sur des défenses en difficultés, avec des buts de chaque côté comme lors des 2 dernières rencontres dijonnaises.