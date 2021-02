Pronostic Alaves Valladolid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La bonne opération pour Alaves face à Valladolid

Si l'Atlético Madrid caracole en tête de la Liga, la lutte pour le maintien fait rage avec pas moins de 10 équipes concernées puisque seulement 5 points séparent le 11de la relégation. Parmi ces formations, on retrouve notamment Alaves et Valladolid. Le club basque occupe actuellement la 18place, celle de premier relégable. En revanche, le Deportivo ne compte qu'un seul point de retard par rapport à Valladolid, 16e. Alaves a connu un passage intéressant au cœur de l'automne, avec notamment une victoire sur le terrain de Valladolid (0-2). La suite fut plus dure, notamment depuis le début d'année 2021, où le club a enchaîné les défaites face à Cadix, Séville et le Real Madrid en Liga, et contre Almeria en Copa del Rey. Les Basques ont stoppé cette spirale négative en tenant tête à Getafe (12) le week-end dernier (0-0). Ce vendredi, le Depor pourrait effectuer un coup double en cas de succès face à Valladolid, sortir de la zone rouge et enfoncer un adversaire direct. De son côté, Valladolid n'est pas au mieux. Le Real a remporté une seule rencontre lors des 8 dernières journées, sur le terrain de Getafe (0-1). Depuis cette victoire, Valladolid souffre avec notamment une élimination en Coupe du Roi face à Levante (2-4). De plus, les hommes de Sergio n'ont pas su profiter de plusieurs confrontations directes face à des équipes luttant pour le maintien pour se donner de l'air. En effet, Valladolid a concédé le nul face à Levante et Elche, et s'est incliné face à Valence et Huesca. Le week-end dernier, le Real a été largement dominé sur son terrain par la lanterne rouge de la Liga, Huesca (1-3). De mauvais augure à l'orée d'affronter Alaves. Le club basque, à domicile, devrait prendre le meilleur sur une formation de Valladolid dans le dur.