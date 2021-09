Pronostic Ajaccio Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Ajaccio reste invaincu face au Paris FC

Seulement deux équipes sont encore invaincues dans cette Ligue 2 : Toulouse qui joue ce lundi soir et Ajaccio qui rencontre ce mardi en match en retard un Paris FC qui a perdu son invincibilité ce week-end. Très fort traditionnellement à François-Coty, l’AC Ajaccio a remporté ses 3 premiers matchs de la saison joués à domicile, face à Amiens (3-1), Caen (2-0) et Sochaux samedi (1-0) au terme d'un match tendu. A côté de ça, le club corse est allé prendre le point du match nul à Toulouse (2-2), Auxerre (0-0) et Guingamp (1-1). 6du classement, Ajaccio passerait 2et dépasserait son adversaire du soir en cas de victoire.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris FC a donc connu sa première défaite de la saison samedi, à domicile face à un Guingamp réaliste (0-1). Ce revers vient couper le bel élan des Parisiens qui espèrent ne pas revivre leur saison dernière démarrée sur les chapeaux de roue et terminée par une défaite en barrages. Sur ses 3 derniers matchs, le Paris FC a donc connu un revers, pour un match nul concédé à domicile face à Auxerre (1-1) et un petit succès chez le promu Quevilly (0-1). Toujours invaincu cette saison et invincible dans leurs stade depuis le mois de mars, les Corses pourraient au moins faire match nul ce mardi dans une nouvelle rencontre à moins de 5 buts.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(447€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Ajaccio Paris FC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !