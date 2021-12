Portugal : Tondela pourrait se présenter avec 7 joueurs face à Moreirense ce week-end

Exclusivo. A lista de jogadores disponíveis do @CDTondela1933 para defrontar o @MoreirenseFC :1. Rodrigo Miguel2. Rúben Gonçalves 3. Alcobia 4. Martim5. Cuba6. Eduardo Quaresma 7. Muratore (?) … a grande dúvida que pode fazer a diferença @ligaportugal https://t.co/qEcTYDn1mg — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) November 30, 2021

MD

Comme un air de déjà-vu.Six. Ils ne sont plus que six joueurs à pouvoir jouer le match face à Moreirense prévu samedi prochain. Rodrigo Miguel, Rúben Gonçalves, Alcobia, Martim, Cuba et Eduardo Quaresma sont effectivement les seuls joueurs disponibles par l’entraîneur de Tondela Pako Ayestarán pour affronter la lanterne rouge de la Liga Bwin ce week-end. Selon le journaliste Pedro Sepúlveda de SIC, la chaîne de télévision portugaise, le club espère voir Muratore être finalement diagnostiqué négatif au Covid-19 pour ne pas être dans l’obligation de déclarer forfait. Tout le reste de l'équipe, soit les dix-huit autres joueurs, manqueront le match et sont d’ores et déjà contraints à l’isolement. Un nouveau scénario invraisemblable semble se dessiner après l’énorme fiasco Belenenses. Sinon on reporte la rencontre non ?