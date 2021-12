Porto croque Benfica dans le Clássico

FC Porto (4-4-2) : Marchesin - João Mário, Mbemba, Cardozo, Zaidu - Otavio (Sergio Oliveira, 77e), Vitinha (Marcelo, 90e+7), Uribe, Luis Diaz (Martinez, 90e+7) - Taremi (Wendell, 90e+2), Evanilson. Entraîneur : Sergio Conceição.



Benfica (3-5-2) : Helton Leite - Almeida (Lazaro, 69e), Otamendi, Vertonghen - Gilberto, Weigl, Taarabt (Yaremchuk, 46e), Mario (Pizzi, 69e), Grimaldo (Everton, 46e) - Rafa Silva, Darwin Núñez (Seferovic, 57e). Entraîneur : Jorge Jesus.

MD

Le suspense n’aura duré que sept petites minutes dans le célèbrede ce jeudi soir entre Porto et Benfica. Juste le temps pour que les Dragons s’envolent au tableau d’affichage.Alors que le chronomètre n’affichait pas soixante secondes, Evanilson s’est joué des défenseurs de Benfica sur le flanc gauche de la surface de réparation avant de tromper le portier adverse d’une frappe sèche. Complètement abattus après cette ouverture du score aussi rapide qu’inattendue, et sans doute bousculés par l’ambiance XXL de la tanière des Dragons, les hommes de Jorge Jesus ont sombré quelques minutes plus tard. D’un geste de grande classe, Vitinha a lobé Helton Leite, pas aidé par sa défense, pour creuser l’écart et faire le break. La messe est dite. Les Aigles ne reviendront pas. Et ont d’ailleurs même vu leur plus grand rival prendre une nouvelle longueur d’avance sur une deuxième réalisation d’EvanilsonLes Dragons verront donc les quarts de finale de la Taça tandis que le SLB tentera de prendre sa revanche dans une semaine, nouvelle journée de, toujours à l', mais pour le compte de la Liga BWIN.