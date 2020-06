Meunier et le PSG enfariné

Pas prolongé à court ou long terme par le Paris Saint-Germain et en route pour le Borussia Dortmund, Thomas Meunier devrait beaucoup manquer au club français lors du Final 8 de Ligue des champions. Un retour de bâton finalement peu surprenant, vu l'absence de confiance et le manque de reconnaissance affichée à l'encontre du Belge durant ses quatre années passées dans la capitale.

Blessures mineures, rôle majeur

Pas de retour ? Tant pis

Parfois, un parcours de vie offre de drôles de petits clins d’œil. Ainsi en est-il actuellement pour la carrière de Thomas Meunier, qui s'apprête à changer de trajectoire après quatre ans passés au Paris Saint-Germain. Le 128et ultime match du Belge avec le club français (toutes compétitions confondues) aura eu lieu le 18 février 2020 en huitième de finale aller de Ligue des champions, lors d'une défaite 2-1 sur le terrain du Borussia Dortmund. Pelouse qu'il va rapidement prendre l'habitude de fréquenter, puisque le latéral aurait signé pour quatre saisons avec le deuxième du championnat d'Allemagne (qui était en concurrence avec Naples, Arsenal, Tottenham ou encore Valence d'après).Durant cette rencontre, l'arrière droit avait signé une performance quelconque. Et écopé d'un carton jaune synonyme de suspension pour le retour, finalement remporté par la formation de la capitale hexagonale qualifiée pour le tour suivant. Un quart de l'épreuve que ne disputera pas non plus le natif de Sainte-Ode, puisqu'il a refusé de prolonger son contrat arrivé à terme. Ne serait-ce que pour deux mois, avec l'opportunité de participer au Final 8 de la C1 à Lisbonne. Sauf que sans lui, les Parisiens risquent de ressentir un certain manque à un poste où l'effectif n'est pas vraiment riche. Car s'il lui avait un temps préféré Thilo Kehrer ou Colin Dagba, Thomas Tuchel avait vite redonné à son désormais ex-joueur un statut de numéro un.Mais finalement, et à l'instar de l'épisode Edinson Cavani qui a pris une décision similaire , quoi de plus normal que de voir le PSG se faire planter par Meunier ? Certes, l'ancien de l'Excelsior Virton a pu afficher quelques manques et ses nombreuses blessures sans gravité (une bonne douzaine, tout de même) ont régulièrement agacé. Reste que depuis son arrivée à Paris en provenance du Club Bruges, le grand défenseur de 28 ans a majoritairement répondu présent quand on a fait appel à lui.Ses treize buts et 21 passes décisives ne disent pas tout de son utilité dans le couloir, que ce soit dans un souci de rotation (avec Daniel Alves, notamment) ou pour jouer le rôle du titulaire que personne n'a souhaité lui confier sur le long terme. Résultat : l'international et demi-finaliste de la dernière Coupe du monde a toujours dépassé les trente parties par saison, hormis en 2019-2020 et son contexte particulier de pandémie. Sa projection offensive, son sérieux et son professionnalisme auraient mérité d'être applaudis... et récompensés.Au lieu de ça, Meunier a sans cesse dû se remettre en question et prouver ses qualités. En privé ou en public, aucun dirigeant n'a cru bon de louer ses services ou de lui faire entièrement confiance sur le pré. Si bien que lorsque la fin de son bail a approché, les décideurs ont préféré attendre et laisser pourrir la situation plutôt que de faire un pas dans sa direction, alors même que le principal intéressé multipliait les appels du pied depuis longtemps. Dès le mois de janvier, le bonhomme assurait par exemple devant les médias n'avoir» , après un succès contre Lille. Comme en octobre, sur beIN Sports :, déclarait-il encore en mai durant le confinement sur France 2, dans l'émission. Tout ça pour quoi ? Pour, manifestement, une seule proposition adressée par Paris en début de saison qui n'a absolument pas convaincu Meunier. Dans ces conditions, comment en vouloir au 19salaire du groupe (Kehrer ou Abdou Diallo sont largement mieux rémunérés, Ander Herrera touche bien plus du double de son salaire) de s'échapper à un moment où le PSG a besoin de lui et à l'approche d'un tournoi où l'expérience des matchs couperets (comme dans un Euro, ou un mondial) devrait avoir son importance ? En tout cas, l'esprit du monsieur doit être clair : il ne remportera pas la coupe aux grandes oreilles 2020 en rejoignant le BvB, mais il gagnera probablement en reconnaissance. Chose quelquefois plus nécessaire.